Про це повідомляє Tatler.

Третій тиждень триває судовий розгляд між Джонні Деппом і газетою The Sun.
Актор подав позов проти видання через матеріалу, опублікованого в 2018 році. Приводом стала стаття журналіста Дена Вуттона, вона називалася “Сказитись можна: як Джоан Роулінг може щиро радіти, що домашній насильник Депп зіграє в новому фільмі” Фантастичні звірі””?

Адвокати Деппа заявляють, що матеріал, в якому стверджується, що актор систематично бив дружину, є цілеспрямованою атакою на актора, а слова автора – наклеп. У той же час The Sun має намір довести, що стаття правдива.

У тексті говорилося, що Депп застосовував фізичне і психологічне насильство по відношенню до своєї дружини актриси Ембер Херд. Сама Херд виступає на суді в якості свідка. У перші дні слухань у Високому суді Лондона Депп і Херд розповіли про подробиці спільного життя.

Джонні Депп заявив суду, що Херд зраджувала йому в їхньому подружньому ліжку, до того ж з елементами збочення. Фотографії ліжку зі слідами фекалій, за словами Деппа, йому показала їх покоївка.

Також під час слухань у суді представили запис розмови між Деппом і Херд, зроблену в липні 2016 року. У ній актор говорить про бажання завдати собі каліцтва ножем, щоб “позбутися болю”. На записі чутно, як Херд просить його припинити і покласти ніж на місце: “Я знаю, що тобі боляче, але припини. Будь ласка, не треба”. Депп підтвердив достовірність запису.

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Представник The Sun Саша Васс заявила, що Депп розповідав Херд про своє альтер его, яке проявляється під дією алкоголю або наркотиків. У 2013 році актриса написала чоловікові електронного листа, де зазначила, що Депп не пам’ятає, що з ним відбувається, коли він знаходиться в стані сп’яніння.

Представник Деппа Девід Шерборн виступив із заявою, що насильство виходило від його дружини. “Рукоприкладство затівала Херд, це вона його била … насильство здійснювала вона, а не він”, – підкреслив Шерборн.

Також подруга актриси Ембер Херд Ракель Роккі Пеннінгтон розповіла про скандал, який нещодавно трапився між акторами, коли пара жила в Австралії.

Пеннінгтон підтвердила слова Херд про те, що Депп кинув в неї кілька скляних пляшок, уламками на підлозі актриса порізала собі ноги і руки.

“Ембер розповіла мені, що в той момент Джонні зірвав з неї нічну сорочку, і вона лежала гола на підлозі, мокра від алкоголю і зранена”, – повідомила Пеннінгтон. Також, за словами Херд, Депп розбив телевізор і помочився на меблі.

Суд заслухав ще одного свідка у справі – Тару Робертс, яка з грудня 2008 року працювала у Деппа керуючою нерухомістю на його острові на Багамах. Вона сказала, що ніколи не бачила, щоб актор проявляв насильство по відношенню до Херд. За її словами, під час візиту на острів в грудні 2015 року Херд сама викрикувала образи на адресу Деппа, називаючи його “нікому не потрібним” і “товстим”.

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Робертс додала, що бачила “червону опухлу рану” на носі актора. Як виявилося, Ембер кинула в обличчя Джонні банку з розчинником лаку.

Депп і Херд полетіли на Багами, що вилікувати залежність актора від болезаспокійливих.

Херд стверджує, що тоді він теж бив її по обличчю, штовхав ногами і хапав за волосся. Депп заявляє, що занадто погано себе почував тоді, щоб на кого-небудь нападати.

Джонні Депп і Ембер Херд познайомилися на зйомках фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо в 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Херд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менше 30 метрів.

  • 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його екс-дружина Ембер Херд, бив її.