Віталій Кличко офіційно визнаний переможцем виборів мера Києва: за нього проголосували понад 50% виборців.

Офіційні результати сьогодні оголосила на брифінгу Київська міська територіальна виборча комісія.

“Найбільшу кількість голосів виборців набрав кандидат на посаду міського голови Кличко Віталій Володимирович. Кількість голосів, відданих за нього, 365 тисяч 161, що складає 50,52%”, – оголосили під час брифінгу.

У зв’язку з тим, що діючий мер столиці Кличко набирає понад 50% голосів, другого туру виборів у Києві не буде.

Кількість голосів виборців, поданих за інших кандидатів на посаду міського голови столиці:

• за Ірину Верещук, кандидатку від “Слуги народу”, проголосували 39 321 особа;

• за Олексія Кучеренка (від “Батьківщини”) проголосували 45 823 виборця;

• за Олександра Попова (ОПЗЖ) віддали голоси 68 757 осіб;

• за Сергія Притулу (“Голос”) проголосували 56 900 виборців;

• за Борислава Березу (“Еко партія Берези”) – 7448 виборців;

• за Сергія Гусовського (“За майбутнє”) – 3119 виборців;

• за Андрія Іллєнка (ВО “Свобода”) – 14 519 виборців;

• за Олександра Омельченка – 21 542 виборця;

• за Андрія Пальчевского – 38 360 виборців;

• за Ігоря Смешка – 22 418 виборців;

• за Миколу Томенка – 15 039 виборців;

• за ведучу Олену Філонову проголосували 456 виборців;

• за Єгора Фірсова – 2759 виборців;

• за Сергія Шахова – 1608 виборців;

• за Діану Гранцеву – 844 виборця;

• за Юрія Левченка – 6570 виборців;

• за Михайла Поживанова (Радикальна партія Олега Ляшка) – 1388 виборців;

• за Максима Гольдарба – 1659 виборців.