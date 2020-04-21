Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Дитсадок” запрацює з 23 квітня. До проведення онлайн-занять залучили професійних викладачів.

“Місто робить усе, щоб не тільки упередити розповсюдження вірусу, а й підтримати киян, які перебувають вдома на карантині. Все більшої популярності набуває віртуальна платформа емоційної підтримки, яку запустили на базі Моніторингового центру з протидії COVID-19. Із 23 квітня до сервісів на платформі додається ще й віртуальний дитячий садок. Це будуть активності для дітей від 4 до 6 років. До проведення занять залучили професійних викладачів“, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що наразі чверть відвідувачів віртуальної платформи – не кияни, і кількість відвідувачів із інших міст постійно зростає.

“Ми будемо розширювати можливості нашої віртуальної платформи задля максимальної допомоги всім, кому вона потрібна. А також наші фахівці готові максимально допомогти іншим регіонам у створенні подібних сервісів”, – запевнив Кличко.

Варто зазначити, що користувачі віртуальної платформи можуть, зокрема, скористатися консультаціями тренерів з психо-емоційної підтримки, онлайн курсами, спортивними онлайн тренуваннями, здійснити віртуальні екскурсії столичними музеями та театрами.

(На відео – з 3:34)