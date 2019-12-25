Кличко анонсував відкриття Шулявського мосту до кінця тижня

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Для того, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі“, – йдетьсяв повідомленні.
Зазначається, що конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку. Минулої ночі вкладали асфальт на під’їзді з боку вулиці Вадима Гетьмана. Сьогодні асфальтуватимуть під’їзд зі сторони вулиці Довженка. Паралельно встановлюють бар’єрну та перильні огорожі.
За совами Кличка, гарантію на експлуатацію покриття з високоякісного полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років.
Мер додав, що після завершення дорожніх робіт відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.
“Наприкінці цього тижня ми, як і обіцяли, плануємо відкрити рух транспорту новим мостом“, – наголосив Кличко.
Друзі! Для того, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі.
Конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку. Минулої ночі вкладали асфальт на під’їзді з боку вулиці Вадима Гетьмана. Сьогодні асфальтуватимуть під’їзд зі сторони вулиці Довженка. Паралельно встановлюють бар’єрну та перильні огорожі.
Гарантію на експлуатацію покриття з високоякісного полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років.
Після завершення дорожніх робіт відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.
Наприкінці цього тижня ми, як і обіцяли, плануємо відкрити рух транспорту новим мостом.
Опубликовано Кличко – мер Вторник, 24 декабря 2019 г.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко опублікував вражаюче відео демонтажу Шулявського моста.