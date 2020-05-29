Він це зробив під час онлайн-брифінгу.

“На жаль, карантин вніс корективи і в традиційний урочистий формат святкування Останнього дзвоника. Але він сьогодні пролунає. Аби підтримати цьогорічних випускників та їх вчителів, всіх столичних учнів, телеканал „Київ“ організував свято онлайн. І майже 18 тисяч випускників столичних шкіл можуть долучитися до цього формату”, — сказав Кличко.

Він зазначив, що участь в онлайн-церемонії Останнього дзвоника взяли тисячі учнів та вчителів столичних шкіл, які долучилися до телетрансляції та трансляцій в соціальних мережах.

“Дорогі випускники, ви виходите в доросле життя в дуже непростий час. Але всі виклики можна подолати, коли є мета і є мрія! Бажаю вам успіхів, вдалих ЗНО і втілення планів, які ви собі намріяли!”, — відзначив Кличко.

Він привітав всіх випускників, їхніх педагогів та батьків із закінченням школи та дав Останній дзвоник.