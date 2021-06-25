Фронтмен гурту "Karta Svitu" Іван Марунич записав трек "Стану мером", в якому апелював до київського міського голови. Віталій Кличко відповів власним куплетом.

Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 25 червня, Марунич опублікував знятий в автівці відеоролик, на якому співає пісню про те, що одного дня стане мером.

Музикант висміяв різноманітні факти про міських голів, зокрема, розвішування білбордів з власними фото, популістичні заяви та обіцянки, які не виконуються. Публікуючи це відео, Марунич позначив Кличка та спитав: “Як вам таке?”.

За добу міський голова відповів власним відео. У ньому він зачитав:

“Навіщо тобі ці безсонні ночі? Кожен від тебе щось постійно хоче… Подивимось, скільки ти зможеш протриматись. Музикою краще продовжуй займатись!”.

Після отримання відповіді Марунич жартома почав називати цей обмін батлом. Вподобань, до слова, більше отримав міський голова. Принаймні, станом на вечір п’ятниці.