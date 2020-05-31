Відеопривітання оприлюднено на Facebook-сторінці і YouTube-каналі Кличка.

На відеозаписі відображені краєвиди Києва, показано повсякденне життя столиці. Фоном звучить відома пісня “Як тебе не любити, Києве мій!”, яка з 2014 року є гімном столиці України. Люди підспівують.

Ближче до кінця ролика з’являється Віталій Кличко, який по відеочату вчить Шварценеггера вимовляти рядок: “Як тебе не любити, Києве мій!”

І актор услід за мером Києва повторює цю фразу.

“Це відео про любов. Любов кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожного з нас з Києвом пов’язує щось своє, особливе. Київ – це місто, яке знають та люблять у всьому світі. Київ – це кожен з нас! Ми любимо тебе, Києве!” – написав Кличко у Facebook.

Варто відзначити, що Арнольд Шварценеггер приїжджав до Києва. Він вперше відвідав столицю України в жовтні 2018 року, зустрівся з Віталієм Кличком і заявив, що “закохався в місто”.