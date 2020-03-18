Про це йшлося в його інтерв’ю “Українському радіо”.

Раніше секретар Київської міської ради Володимир Прокопів заявив, що в столиці планують запустити роботу метро з деякими обмеженнями.

У свою чергу київський міський голова заявив, що це “персональна думка” та виключив можливість дискусії на цю тему, оскільки не вважає часткове відновлення роботи столичного метро “зваженим рішенням”.

“Ті люди, які заявляють про це, не є фахівцями, не є відповідальними за транспортну галузь, це перше. По-друге, це може бути персональна думка людей, але ні в якому разі не мудре зважене рішення. … Дискутують на цю тему ті люди, які здорові. Я сподіваюся, що вони залишаться здоровими. Наше завдання, щоб поширення вірусу не було. Одна з рекомендацій, на які ми спираємося, – обмеження соціальних контактів є ключовою запорукою, щоб небезпечний вірус не поширювався”, — сказав Кличко.

Кличко зазначив, що метрополітен щодня перевозить близько 1,7 млн ​​пасажирів. Це та кількість, з якою не зможе впоратися наземний транспорт міста. Тому мерія в першу чергу робить кроки для того, щоб якомога більша кількість людей залишалася вдома.

“Жодне з транспортних засобів не зможе перевезти таку кількість пасажирів, яке перевозить метрополітен. Тому ми обмежили роботу різних закладів і звертаємося до людей, підприємцям, різним підприємствам [з рекомендацією] по можливості обмежити роботу, дати відпустки людям, щоб вони залишалися вдома. тому що зараз потрібно максимально обмежити соціальні контакти”, — додав він.

Також він зазначив, що міська влада створила дублюючі маршрути наземного транспорту, але його кількості всеодно недостатньо.

“Всі наші маршрути були раніше зациклені на тому, щоб підвозити людей до метрополітену. Зараз ми перерахували, зробили дублюючі лінії. Але їх недостатньо. І я не знаю, скільки потрібно, щоб замінити метрополітен”, — заявив мер.

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