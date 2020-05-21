Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що тарифи на холодну воду і водовідведення в столиці підвищуватися не будуть.

Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.

Так, днями “Київводоканал” опублікував повідомлення про плани підвищити тарифи компанії на послуги водопостачання та водовідведення ще на 19 % (з січня 2021 року).

“Ми розуміємо, що ціна на послуги формується з об’єктивних витрат. Зокрема, вартості електроенергії, зарплати персоналу та інших. Але ж ми повинні зважити і на платоспроможність людей, що значно знизилась через карантинні заходи. Тому міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення”, – наголосив Кличко.

(На відео – з 5:15)

Варто відзначити, що “Київводоканал” запропонував встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів столиці на 2021 рік у розмірі 27,35 грн (з ПДВ) за 1 кубометр. З них 14,74 грн – за 1 куб.м водопостачання та 12,61 грн – за водовідведення.

Зараз це повідомлення зникло з сайту компанії.

Наразі 1 кубометр холодної води коштує 22,992 грн.