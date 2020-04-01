Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці без потреби не ходити по вулицях в умовах спалаху коронавірусу COVID-19.

Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.

Кличко висловив переконання, що влада столиці вчасно ввела обмежувальні заходи, “хоча багатьом це не сподобалося”.

“Якби ми цього не зробили раніше і ще почекали б, сьогодні картина була б зовсім іншою. Всім “не вірю в загрозу – і це не про мене” скажу: спустіться, будь ласка, на землю! Припиніть вештатися містом, ігноруючи обмеження, які запроваджені, щоб вас врятувати!” – заявив Кличко, звертаючись до жителів столиці.

Під час виступу він також закликав Уряд вжити жорсткі кроки, які допоможуть місцевій владі контролювати ситуацію з поширенням коронавірусу.

“Хочу звернутися до Уряду. Прийміть кроки, які допоможуть владі на місцях контролювати обмежувальні заходи. Прийміть жорсткі обмеження щодо відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків. По роботі деяких підприємств”, – заявив Кличко.

Після цього він знову звернувся до киян зі словами: “Прошу: досить шастати без нагальної потреби! Будьте здорові!”.

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(На відео – з 2:15 і 22:55)