Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Щоб запобігти поширенню вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці прийняла рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлені вогнища захворювання. На підприємствах, в установах. Нам потрібно вберегти людей і убезпечити від загрози підчепити цю заразу! І ми зараз робимо все для цього”, – наголосив Кличко.
Він уточнив, що за минулу добу на коронавірус захворіли ще 13 жителів столиці. Всього в Києві вже 348 підтверджених випадків захворювання COVID-19.
Серед нових хворих: 8 жінок у віці від 21 до 91 року і чотирнадцятирічна дівчина, а також четверо чоловіків – від 35 до 71 року. Серед захворілих за минулу добу є двоє медиків.
(На відео – з 3:35)
- Цими вихідними столичні правоохоронці нестимуть посилену службу в Києві – з метою контролю за дотриманням карантинних обмежень.
- Влада Києва зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.
- При в’їзді до Києва водіям і пасажирам транспортних засобів обов’язково перевірятимуть температуру тіла в рамках карантину через спалах коронавірусу.