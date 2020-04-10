На підприємствах і в установах Києва, де будуть зафіксовані спалахи коронавірусу COVID-19, вводитимуть примусовий карантин.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Щоб запобігти поширенню вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці прийняла рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлені вогнища захворювання. На підприємствах, в установах. Нам потрібно вберегти людей і убезпечити від загрози підчепити цю заразу! І ми зараз робимо все для цього”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що за минулу добу на коронавірус захворіли ще 13 жителів столиці. Всього в Києві вже 348 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Серед нових хворих: 8 жінок у віці від 21 до 91 року і чотирнадцятирічна дівчина, а також четверо чоловіків – від 35 до 71 року. Серед захворілих за минулу добу є двоє медиків.

(На відео – з 3:35)