Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“На сьогодні вже складено 574 адміністративних протоколи. За першими п’ятьма до бюджету стягнуто 91 тис. 800 грн”, – зазначив Кличко.
Він уточнив, що також вже відкрито кілька кримінальних проваджень.
“Також відкрито одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом. І три кримінальні провадження за порушення карантинних обмежень”, – наголосив мер Києва.
(На відео – з 4:40)
Як відомо, за порушення карантинних обмежень передбачено штраф у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 34 тис. гривень), а для посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 – 170 тисяч гривень).
Що відомо про карантинні заходи
З 6 квітня почали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.
Так, заборонено перебування в громадських місцях без надягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.
Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Згідно із законом, вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем. У той же час органи місцевої влади можуть доповнювати список громадських місць на свій розсуд. Так зробила влада Києва, яка зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.
Також заборонено ходити більше ніж по двоє.
Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; спортивних і дитячих майданчиків.
Не допускається проведення всіх масових заходів.
Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.
Пенсіонерам, яким понад 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності. Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.
- Мер Києва Віталій Кличко сьогодні заявив, що в столиці підтверджено вже 279 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що в Києві створений і вже працює спеціальний моніторинговий центр для контролю за дотриманням мешканцями столиці правил самоізоляції.