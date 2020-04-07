Поліція Києва склала вже понад 570 адміністративних протоколів на порушників карантинних заходів. До бюджету стягнуто більш ніж 91 тисячу гривень штрафів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“На сьогодні вже складено 574 адміністративних протоколи. За першими п’ятьма до бюджету стягнуто 91 тис. 800 грн”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що також вже відкрито кілька кримінальних проваджень.

“Також відкрито одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом. І три кримінальні провадження за порушення карантинних обмежень”, – наголосив мер Києва.

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(На відео – з 4:40)

Як відомо, за порушення карантинних обмежень передбачено штраф у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 34 тис. гривень), а для посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 – 170 тисяч гривень).

Що відомо про карантинні заходи

З 6 квітня почали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Так, заборонено перебування в громадських місцях без надягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Згідно із законом, вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем. У той же час органи місцевої влади можуть доповнювати список громадських місць на свій розсуд. Так зробила влада Києва, яка зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.

Також заборонено ходити більше ніж по двоє.

Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; спортивних і дитячих майданчиків.

Не допускається проведення всіх масових заходів.

Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.

Пенсіонерам, яким понад 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності. Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.