Влада Києва визначила умови, за яких в столиці доведеться посилити карантин, введений через епідемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Ми поступово послаблюємо обмеження. Спостерігаємо, як в цій ситуації буде розповсюджуватися вірус. Головне – щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності. Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, в нас є алгоритм дій. Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень”, – зазначив Кличко.

За його словами, комісія з надзвичайних ситуацій міста визначила наступні дві умови, які призведуть до посилення карантину:

• Якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів складе більше 24 осіб на 100 тисяч населення столиці.

• Якщо завантаженість ліжок у медустановах, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, перевищить 75 %.

Кличко закликав киян “дотримуватися правил безпеки”: зокрема, не нехтувати масковим режимом та соціальною дистанцією.

(На відео – з 13:00)