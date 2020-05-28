Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Ми поступово послаблюємо обмеження. Спостерігаємо, як в цій ситуації буде розповсюджуватися вірус. Головне – щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності. Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, в нас є алгоритм дій. Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень”, – зазначив Кличко.
За його словами, комісія з надзвичайних ситуацій міста визначила наступні дві умови, які призведуть до посилення карантину:
• Якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів складе більше 24 осіб на 100 тисяч населення столиці.
• Якщо завантаженість ліжок у медустановах, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, перевищить 75 %.
Кличко закликав киян “дотримуватися правил безпеки”: зокрема, не нехтувати масковим режимом та соціальною дистанцією.
(На відео – з 13:00)
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