За минулу добу найбільше людей захворіло на COVID-19 у Дарницькому, Оболонському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12. Та в Шевченківському районі – 9 випадків.

“Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 81 людину. На сьогодні в столиці вже 4609 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.

За його словами, серед тих, що захворіли: 51 жінка віком від 18 до 78 років, три дівчинки – від 2 до 14 років, а також 23 чоловіки віком від 18 до 80 років і четверо хлопчиків, від 7 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і троє медиків.

Також одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 1473 мешканців Києва.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Варто зазначити, що за даними системи моніторингу поширення коронавірусу, у столиці за добу було виявлено 85 нових випадків коронавірусної інфекції.