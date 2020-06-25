Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12. Та в Шевченківському районі – 9 випадків.
“Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 81 людину. На сьогодні в столиці вже 4609 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.
За його словами, серед тих, що захворіли: 51 жінка віком від 18 до 78 років, три дівчинки – від 2 до 14 років, а також 23 чоловіки віком від 18 до 80 років і четверо хлопчиків, від 7 до 17 років.
Захворіли, зокрема, і троє медиків.
Також одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 1473 мешканців Києва.
До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Варто зазначити, що за даними системи моніторингу поширення коронавірусу, у столиці за добу було виявлено 85 нових випадків коронавірусної інфекції.
- В Україні за добу підтвердили 994 нових випадки COVID-19, що є найвищим добовим показником з початку епідемії в нашій країні.
- Напередодні у Києві дозволили відновити роботу ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.
- У київському ресторані Queen, незважаючи на карантин, збираються люди і проходять заходи. Також порушення карантинних вимог фіксували в нічних клубах столиці та Одеси.
- Кличко розповів, за якої умови у Києві посилять карантин.