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Кличко назвав умову закриття шкіл і метро через коронавірус

Міська влада Києва готова закрити всі школи, а також метро в разі поширення коронавірусу.

Вівторок, 10 березня 2020, 19:31

Про це мер Києва Володимир Кличко заявив в інтерв’ю “BBC News Україна”.

Кличко зазначив, що міська влада готова до будь-якого розвитку подій і в разі поширення коронавірусу буде вжито заходів, що забороняють масові зібрання.

“Якщо почнеться поширення цієї хвороби, то ми готові і до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей, і ми будемо закривати школи й дитячі сади, щоб ця хвороба не поширювалася”, – повідомив він.

Також київський голова зазначив, що існує можливість закриття метро.

Теги: Kyiv, Київ, Віталій Кличко, Київ, коронавірус

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