Кличко назвав умову закриття шкіл і метро через коронавірус

Про це мер Києва Володимир Кличко заявив в інтерв’ю “BBC News Україна”.
Кличко зазначив, що міська влада готова до будь-якого розвитку подій і в разі поширення коронавірусу буде вжито заходів, що забороняють масові зібрання.
“Якщо почнеться поширення цієї хвороби, то ми готові і до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей, і ми будемо закривати школи й дитячі сади, щоб ця хвороба не поширювалася”, – повідомив він.
Також київський голова зазначив, що існує можливість закриття метро.
- 9 березня біля двох чоловіків на Кіпрі виявили коронавірус. До цього Кіпр був останньою державою Європейського союзу, де не було випадків зараження COVID-19.
- Через коронавірус Молдова з 10 березня заборонить в’їзд в країну іноземців, які прибули літаком.
- В Ізраїлі для уникнення поширення коронавірусу всіх громадян, які приїхали з-за кордону, будуть ізолювати на 14 днів.