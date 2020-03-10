Кличко назвав умову закриття шкіл і метро через коронавірус

Про це мер Києва Володимир Кличко заявив в інтерв’ю “BBC News Україна”.

Кличко зазначив, що міська влада готова до будь-якого розвитку подій і в разі поширення коронавірусу буде вжито заходів, що забороняють масові зібрання.

“Якщо почнеться поширення цієї хвороби, то ми готові і до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей, і ми будемо закривати школи й дитячі сади, щоб ця хвороба не поширювалася”, – повідомив він.

Також київський голова зазначив, що існує можливість закриття метро.