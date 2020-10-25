Про це він повідомив в Facebook.
“Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома. Вірус вразив буквально в останній день перед виборами. Працюю дистанційно і контролюю роботу міських служб. Дільниці в Києві, до речі, вже відкрилися, ситуація нормальна”, – розповів Кличко.
Незважаючи на те, що не може брати участь в голосуванні, Кличко закликав українців не нехтувати конституційним правом.
“Не забувайте про правила безпеки! Одягніть маску, візьміть рукавички, ручку. Дотримуйтесь соціальної дистанції на дільниці”, – додав він.
- 24 жовтня стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко заразився коронавірусом COVID-19: сьогодні він отримав позитивний результат тесту.