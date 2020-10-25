Мер Києва Віталій Кличко зараз перебуває на самоізоляції через COVID-19, тому не голосуватиме на місцевих виборах.

Про це він повідомив в Facebook.

“Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома. Вірус вразив буквально в останній день перед виборами. Працюю дистанційно і контролюю роботу міських служб. Дільниці в Києві, до речі, вже відкрилися, ситуація нормальна”, – розповів Кличко.

Незважаючи на те, що не може брати участь в голосуванні, Кличко закликав українців не нехтувати конституційним правом.

“Не забувайте про правила безпеки! Одягніть маску, візьміть рукавички, ручку. Дотримуйтесь соціальної дистанції на дільниці”, – додав він.