Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Він нагадав, що з 12 травня в Києві почали вводити перший етап ослаблення обмежувальних заходів.
За словами Кличка, коронавірус нікуди не подівся, але багато жителів столиці поводяться так, ніби епідемія вже закінчилася.
“На жаль, багато киян самі собі зняли обмеження і продовжували ходити в парки, на дитячі майданчики, компаніями на пікніки, не дотримуючись елементарних правил безпеки. Очевидно, зараз ми спостерігаємо наслідки цих радощів життя після Великодня і під час травневих свят. У ці дні було три вихідних, і в столиці відбувалися просто масові гуляння, хоч і закликали дочекатися пом’якшень і дотримуватися правил безпеки”, – зазначив Кличко.
Мер столиці наголосив, що не виключає повернення жорсткого карантину.
“Деякі зараз спитають: а навіщо був потрібен карантин. Навіщо? Поясню ще раз: ми його ввели вчасно і не допустили стрімкого поширення вірусу, так званого інфекційного вибуху, як це сталося в інших країнах. У нас не вмерло стільки людей, не лягла медицина. І зараз, просидівши стільки часу на карантині, взяти і звести нанівець всі зусилля, м’яко кажучи, нерозумно”, – заявив Кличко.
“Хочу наголосити: ослаблення ми вводимо поступово, щоб зрозуміти, де у нас основні ризики, де можуть бути спалахи захворювання. Перший етап – це тест на те, чи готові ми жити за правилами. І я нікого не лякаю. Але, якщо за тиждень у нас ситуація різко погіршиться, іншого виходу, як повернутися до обмежень, у нас, на жаль, не буде“, – додав він.
(На відео – з 6:10)
- З вівторка, 12 травня, в Києві введено перший етап послаблення карантинних обмежень. Так, дозволена робота: непродовольчих магазинів загальною площею до 300 кв. м, крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці; салонів краси, косметологічних кабінетів, перукарень та інших об’єктів побутового обслуговування населення; літніх і сезонних відкритих майданчиків кафе і ресторанів; невеликих виробництв непродовольчих товарів і підприємств побутового обслуговування; адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів; автокінотеатрів; відкриваються для відвідування парки і сквери.
- Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на першому етапі ослаблення карантинних заходів у Києві наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі як мінімум до 22 травня. Метро ж відкриють не відразу і лише за рішенням Уряду.