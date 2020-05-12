У Києві можуть знову посилити карантинні обмеження, якщо протягом тижня ситуація з коронавірусом COVID-19 погіршиться.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Він нагадав, що з 12 травня в Києві почали вводити перший етап ослаблення обмежувальних заходів.

За словами Кличка, коронавірус нікуди не подівся, але багато жителів столиці поводяться так, ніби епідемія вже закінчилася.

“На жаль, багато киян самі собі зняли обмеження і продовжували ходити в парки, на дитячі майданчики, компаніями на пікніки, не дотримуючись елементарних правил безпеки. Очевидно, зараз ми спостерігаємо наслідки цих радощів життя після Великодня і під час травневих свят. У ці дні було три вихідних, і в столиці відбувалися просто масові гуляння, хоч і закликали дочекатися пом’якшень і дотримуватися правил безпеки”, – зазначив Кличко.

Мер столиці наголосив, що не виключає повернення жорсткого карантину.

“Деякі зараз спитають: а навіщо був потрібен карантин. Навіщо? Поясню ще раз: ми його ввели вчасно і не допустили стрімкого поширення вірусу, так званого інфекційного вибуху, як це сталося в інших країнах. У нас не вмерло стільки людей, не лягла медицина. І зараз, просидівши стільки часу на карантині, взяти і звести нанівець всі зусилля, м’яко кажучи, нерозумно”, – заявив Кличко.

“Хочу наголосити: ослаблення ми вводимо поступово, щоб зрозуміти, де у нас основні ризики, де можуть бути спалахи захворювання. Перший етап – це тест на те, чи готові ми жити за правилами. І я нікого не лякаю. Але, якщо за тиждень у нас ситуація різко погіршиться, іншого виходу, як повернутися до обмежень, у нас, на жаль, не буде“, – додав він.

(На відео – з 6:10)