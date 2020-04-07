Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що обмеження, введені Кабінетом Міністрів на час карантину, стосуються всіх, в тому числі і спортсменів.

Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу, коментуючи заборону займатися спортом на спеціальних майданчиках.

Кличко, наголосив, що спортсмени, так само, як і інші люди, не захищені від коронавірусу.

“Мені теж не вистачає сьогодні занять активним спортом, як професійному спортсмену. Я займаюся вдома. Скажу одне: якщо спортсмени думають, що вони захищені від вірусу – це не так! Ті, хто боїться втратити свою суперформу, повинні зрозуміти, що, нехтуючи правилами, можуть втратити здоров’я або навіть життя”, – заявив мер столиці.

У зв’язку з цим він уточнив, що винятків “для суперактивних” громадян під час карантину бути не може.

“Обмеження, які ввів Уряд, стосуються всіх. Винятків для бодібілдерів, моржів та інших суперактивних немає! Навіть професійні спортсмени припинили зараз свої тренування. Навіть Олімпійські ігри в Токіо перенесли у зв’язку із ситуацією з коронавірусом у світі”, – повідомив Кличко.

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(На відео – з 8:24)

Що відомо про карантинні заходи в Україні

З 6 квітня почали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Так, заборонено перебування в громадських місцях без надягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Згідно із законом, вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем. У той же час органи місцевої влади можуть доповнювати список громадських місць на свій розсуд. Так зробила влада Києва, яка зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.

Також заборонено ходити більше ніж по двоє.

Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; спортивних і дитячих майданчиків.

Не допускається проведення всіх масових заходів.

Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.

Пенсіонерам, яким понад 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності. Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.