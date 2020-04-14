У Києві не спостерігається перевищення радіаційного фону через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“У столиці ми постійно контролюємо радіаційний фон. Перевищення поки немає. Фон не перевищує 0,013 мікрорентген на годину. При нормі 0,03 мікрорентген на годину”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що останнім часом гасіння вогню відбувалося в Корогоцькому, Котовському та Лісовецькому лісництвах. До гасіння були залучені 96 одиниць техніки та 405 представників особового складу.

“Там працюють рятувальні служби вже з багатьох міст України. Зупиняють вогонь і київські рятувальники, також рятувальники з Дніпра їдуть на допомогу, з Полтави. Задіяна авіація”, – розповів Кличко.

Він також поінформував, що під Києвом, в результаті горіння трави, тліє торф. За тиждень ці осередки гасили в Бородянському, Броварському і Вишгородському районах на площі близько 4 гектарів.

У зв’язку з цим Кличко нагадав, що Парламент збільшив штрафи для паліїв до 150 тисяч гривень. Він закликав повідомляти правоохоронцям про випадки розпалювання багать і підпалювання трави.

“Я звертаюся до всіх, хто стане свідком того, що палять траву, очерет або багаття, звертайтеся до правоохоронців. Надавайте інформацію. Тільки разом ми зможемо запобігти цьому злу!” – зазначив Кличко.

(На відео – з 38:00)