Київ почне з 12 травня вводити перший етап ослаблення карантину.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

На першому етапі, який планують втілювати з 12 травня, в Києві відкриють:

1) непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м2) з вимогою присутності не більше 1 відвідувачами на 10 м2 площі приміщення та з обовязковою санітарною обробкою приміщення двічі в день;

2) великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють;

3) перукарні та салони краси (за попереднім записом і не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно) з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта;

4) кав’ярні та ресторани (на винос) з вимогою санітарної обробки приміщення двічі в день;

5) парки і сквери для груп не більше двох осіб або, якщо з дітьми, двоє дорослих і двоє дітей;

6) кіоски (з забороною вживання їжі і напоїв на місці);

7) невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші) при дотриманні вимоги не більше 1 співробітника на 10 м2 і не більше 1 клієнта на 10 м2;

8) адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори з вимогою не більше 1 відвідувачами на 10 м2 площі приміщення;

9) автокінотеатр.

Одночасно у всіх установах і на підприємствах обов’язкові термометрія співробітників і відвідувачів, дотримання правил безпеки. Якщо клієнт без маски, то його або не впускають до приміщення або це відповідальність постачальника послуг (він повинен забезпечити клієнта маскою).

На першому етапі послаблень залишаться закритими школи, дитячі садки, дитячі майданчики, спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку. Ослаблення обмежень для їх відвідування буде наступним етапом.

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес повинен вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. А роботу приміського транспорту чиновники пообіцяли відновити в першу чергу. У публічних місцях всі кияни повинні дотримуватися правил безпеки і бути в масках.

Нагадаємо, що карантин було продовжено до 22 травня. Водночас вже з 11 травня передбачаються певні пом’якшення карантинних обмежень.