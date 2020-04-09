Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Служби безпеки України через "мінування" напередодні столичної Олександрівської лікарні, яка є опорною для лікування хворих на коронавірус.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

“Я звернувся до СБУ щодо оперативного розслідування вчорашнього випадку “мінування” Олександрівської лікарні. Такі речі не повинні залишатися безкарними! – наголосив Кличко.

Він уточнив, що через повідомлення про мінування довелося терміново евакуювати хворих.

“Вчора пізно ввечері евакуювали хворих у даному медзакладі, який є опорним у лікуванні хворих на коронавірус”, – заявив Кличко.

Він подякував рятувальникам за оперативну роботу і перевірку корпусів лікарні.

(На відео – з 5:10)