Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
“Я звернувся до СБУ щодо оперативного розслідування вчорашнього випадку “мінування” Олександрівської лікарні. Такі речі не повинні залишатися безкарними! – наголосив Кличко.
Він уточнив, що через повідомлення про мінування довелося терміново евакуювати хворих.
“Вчора пізно ввечері евакуювали хворих у даному медзакладі, який є опорним у лікуванні хворих на коронавірус”, – заявив Кличко.
Він подякував рятувальникам за оперативну роботу і перевірку корпусів лікарні.
(На відео – з 5:10)
- 8 квітня близько 22:00 надійшло повідомлення про мінування 10-го корпусу Олександрівської лікарні, куди ушпиталюють хворих на COVID-19. Зазначалося, що поліцейські встановлюють особу чоловіка, який повідомив про закладення вибухівки.