Про це у Facebook повідомив Дмитро Білоцерковець, радник міського голови.

За попередніми підрахунками, за Віталія Кличка проголосувало 50,9% киян.

За словами голови виборчого штабу партії “УДАР Віталія Кличка” Оксани Продан, підрахунок голосів досі триває.

“Ми сподівались, що станом на цей час ми матимемо вже результати альтернативного підрахунку, яке здійснює наша партія, але через епідеміологічні обмеження маємо зараз трохи більше 50% протоколів з мокрими печатками для альтернативного підрахунку голосів. При цьому ми маємо вже 99% дільниць, які надали свою інформацію про те хто і скільки отримав, як кандидати в мери, так і політичні сили на виборах в Києві”, – сказала Продан під час онлайн-брифінгу.