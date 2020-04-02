У Києві 5 порушникам карантину виписані штрафи в розмірі 17 тисяч гривень.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, наразі київська поліція склала вже 466 протоколів на порушників.

“Наразі поліція склала вже 466 протоколів на порушників. Із них за порушення режиму обсервації за два дні склали понад 60 адміністративних протоколів. На 5 людей вже наклали стягнення 17 тисяч гривень. Інші протоколи зараз на розгляді судів”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що контроль за виконанням режимів обсервації та самоізоляції, інших обмежень за законом покладено на поліцію.

“Ми постійно в контакті з правоохоронцями. І представники комунальних служб допомагають їм”, – заявив столичний градоначальник.

Кличко нагадав, що відповідальність за порушення режиму самоізоляції та обсервації наступна: перше порушення – 17 тисяч гривень, друге – 34 тисячі гривень, третє – кримінальна відповідальність.

“Я впевнений: ті, хто плює на правила, повинні платити, і вони будуть платити”, – зазначив Кличко.

Мер Києва додав, що в столиці створено моніторинговий центр контролю за дотриманням самоізоляції хворими, які лікуються вдома, і людьми на обсервації.

“Моніторинговий центр працює над збором інформації. Ми створюємо єдину базу, щоб більш ретельно контролювати можливі шляхи розповсюдження вірусу. Незважаючи на постійні заклики до жителів міста і підприємців дотримуватися обмежувальних заходів, ще є багато тих, хто нехтує правилами. Буквально вчора поліція склала протокол на підприємця, який не припинив роботу кафе. І в це кафе продовжували ходити люди”, – розповів Кличко.

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(На відео – з 7:55)

Варто зазначити, що після традиційного звернення до киян і закликів дотримуватися карантину Кличко надів маску зі своїм виразом “Досить шастать!”.

Зазначений вираз прозвучав на вчорашньому брифінгу мера Києва.

“Всім “не вірю в загрозу – і це не про мене” скажу: спустіться, будь ласка, на землю! Припиніть вештатися містом, ігноруючи обмеження, які запроваджені, щоб вас врятувати!.. Прошу: досить шастать без нагальної потреби! Будьте здорові!”, – заявив тоді Кличко.