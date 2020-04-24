Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Я хочу подякувати нашим лікарям, які рятують здоров’я і життя киян. Щодня вони, ризикуючи собою, виходять на бій із невидимим ворогом. Майже 10 % із тих, хто захворіли в Києві, – це медики: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал” , – зазначив Кличко.
Він уточнив, що коронавірусом заразилися 111 медиків, 16 з них лікуються в стаціонарах.
“Це до того, коли ви говорите, навіщо карантин і як він набрид. Подумайте: якщо буде великий спалах хвороби, хто нас лікуватиме? Чи вистачить місць у лікарнях? Чи не станеться колапсу медичної системи, як це відбулося в деяких інших країнах?” – заявив мер Києва.
Кличко також поінформував, що в цілому на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 217 хворих на коронавірус. 39 дорослих – у важкому стані. Двоє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.
За словами мера Києва, лікування одного хворого на коронавірус на добу коштує від 5 до 15 тисяч гривень (все залежить від ступеня тяжкості хвороби і супутніх патологій).
“Сказати точно, скільки грошей витрачають за добу на одного пацієнта – неможливо. Бо все залежить від ступеня тяжкості хвороби та супутніх патологій. Але, як говорять медики, в середньому надання допомоги обходиться від 5 до 15 тисяч гривень за добу лікування. Зазначу, що понад 90 % медичних препаратів, що передбачені “Національним переліком основних лікарських засобів”, є в медзакладах столиці. І пацієнти з COVID-19, які лікуються в стаціонарах, – отримують їх безкоштовно”, – запевнив Кличко.
Ті ж люди, які не потребують госпіталізації й лікуються вдома під контролем лікарів, купують ліки своїм коштом.
(На відео – з 2:20)
- У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили ще у 63 людей, в тому числі, у 3 медиків. Загалом у Києві вже 1122 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
- В Україні станом на ранок 24 квітня зафіксовано 7647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 477 нових випадків.