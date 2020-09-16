Чинний міський голова Києва та кандидат у мери столиці Віталій Кличко подякував "іншим політичним силам" та вкотре наголосив, що його партія йтиме на вибори самостійно.

Відповідне відеозвернення оприлюднено на сторінці Кличка в Facebook.

Кличко повідомив, що дізнався про підтримку його кандидатури на посаду мера Києва “деякими іншими політичними силами” і висловив слова подяки.

“Я вдячний за це, бо підтримувати чи не підтримувати когось — це право кожної партії або політика”, — сказав він.

Клично додав, що сьогодні “чимало політичних сил хочуть, щоб Кличко був їхнім мером”, однак його позиція залишається незмінною — його партія йтиме на вибори самостійно.