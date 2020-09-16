Відповідне відеозвернення оприлюднено на сторінці Кличка в Facebook.
Кличко повідомив, що дізнався про підтримку його кандидатури на посаду мера Києва “деякими іншими політичними силами” і висловив слова подяки.
“Я вдячний за це, бо підтримувати чи не підтримувати когось — це право кожної партії або політика”, — сказав він.
Клично додав, що сьогодні “чимало політичних сил хочуть, щоб Кличко був їхнім мером”, однак його позиція залишається незмінною — його партія йтиме на вибори самостійно.
- Нагадаємо, 16 вересня під час з’їзду партія “Європейська Солідарність” нагадала, що у 2015 році делегувала на посаду київського міського голови чинного мера Віталія Кличка. Партія оголосила про намір підтримати його і на прийдешніх виборах.