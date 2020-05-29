Таку заяву він зробив в інтерв’ю “Радіо НВ”.

Кличко уточнив, що планує офіційно заявити про участь у місцевих виборах в терміни, визначені законодавством України.

“Зараз можу сказати попередньо. Так, я буду брати участь у місцевих виборах. Я буду просити киян дати мені можливість реалізувати ті проєкти, які зараз знаходяться в процесі реалізації… Ми вже багато зробили, але нам ще потрібно багато чого зробити, щоб ми відповідали ключовим стандартам європейського міста, що стосується і життя, і відпочинку, і зовнішнього вигляду міста”, – наголосив він.

Кличко також поінформував, що партія “Удар” може піти на місцеві вибори під новим брендом.

“Є думки, що потрібно зробити ребрендинг дуже відомого бренду “Удар”. Найближчим часом ми вже визначимося і представимо виборцям програму, ключові принципи”, – зазначив Кличко.

За його словами, багато членів партії вже готуються до місцевих виборів.

(На відео – з 29:10)