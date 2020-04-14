Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
За словами Кличка, за понеділок зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом у Києво-Печерській лаврі, а також одну смерть.
“З випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще два – в Києво-Печерській Лаврі. А також летальний випадок – це монах Почаївської Лаври, який знаходився в Києво-Печерській Лаврі і був госпіталізований раніше звідти. Чоловікові було 42 роки“, – заявив Кличко.
Він уточнив, що на всій території Києво-Печерської Лаври посилені карантинні заходи. Там виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру.
“Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом”, – зазначив мер столиці.
Також було проведено обстеження ченців і студентів духовної семінарії.
“Вчора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври і 68 студентів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували”, – розповів Кличко.
Він додав, що на сьогодні заплановано відбір зразків для лабораторного дослідження методом ПЛР у служителів Київської духовної академії і семінарії.
Також сьогодні вранці почали посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської Лаври. Її будуть робити щодня. Як і медогляд всіх, хто живе на території Лаври.
(На відео – з 24:09)
Варто зазначити, що раніше у Почаївській Лаврі спростовували поширену в ЗМІ інформацію про смерть ченця від COVID-19.
- Напередодні повідомлялося, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено вже більше 90 випадків коронавірусу. Монастир закривають на карантин.
- Інформація про спалах коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі з’явилася ввечері 5 квітня. Наступного дня було офіційно повідомлено про чотирьох хворих. 9 квітня стало відомо, що у Лаврі коронавірус підтвердили ще у 26 осіб.
- У Мережі повідомлялося, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла, який закликав не обмежувати церковні служби через коронавірус, виявили COVID-19.