Відеозапис Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
“Друзі! Вже завтра, 25 травня, в звичному режимі відновить свою роботу метрополітен — із дотриманням всіх заходів безпеки”, – написав Кличко.
Він нагадав, що при користуванні метро обов‘язкові масковий режим і дотримання соціальної дистанції.
Кличко також закликав людей не нехтувати елементарними правилами безпеки.
На відео видно, що у метро вже нанесено розмітку для дотримання необхідної дистанції, а також на стінах і табло міститься інформація з нагадуванням правил безпеки.
- Нагадаємо, з 25 травня в Києві буде відновлено роботу метрополітену в звичайному режимі.
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