Міський голова Києва Віталій Кличко оприлюднив відео зі столичного метрополітену, який з 25 травня запрацює у звичайному режимі.

Відеозапис Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі! Вже завтра, 25 травня, в звичному режимі відновить свою роботу метрополітен — із дотриманням всіх заходів безпеки”, – написав Кличко.

Він нагадав, що при користуванні метро обов‘язкові масковий режим і дотримання соціальної дистанції.

Кличко також закликав людей не нехтувати елементарними правилами безпеки.

На відео видно, що у метро вже нанесено розмітку для дотримання необхідної дистанції, а також на стінах і табло міститься інформація з нагадуванням правил безпеки.