20-річного хлопця з Київщини, який у ніч на 29 січня обірвав LED-підсвічування поручнів на Алеї художників, притягнуто до громадських робіт і вже кілька днів він прибирає туристичні об'єкти й вулиці столичного Подільського району.

Відео минулої і нинішньої діяльності молодої людини розмістив на своїй сторінці в Facebook мер Києва Віталій Кличко.

“Поліція затримала молодого чоловіка і ще кількох його “сподвижників” оперативно. А я тоді сказав, що буду наполягати, щоб тих, у кого “чешуться” руки псувати міське майно, залучали до громадських робіт на користь міста”, – зазначив Кличко.

Хлопця притягнуто до громадських робіт на три тижні – мінімум по три години щодня. Він уже попрацював на Алеї художників, де відмивав написи з поручнів; згрібав листя в сквері на Контрактовій площі та прибирав сніг біля кінотеатру “Жовтень” і чистив схили біля пам’ятника Магдебурзького права.

“Я вважаю, що це буде хорошим уроком і для хлопця, і для інших потенційних вандалів. Тому що не можна псувати те, що створено для громади й гостей Києва!”, – додав мер.

Нагадаємо, що LED-підсвічування на Алеї художників в Києві пошкодили в ніч на 29 січня.

Вандал відірвав майже 50 метрів світлодіодної стрічки, частину якої його товариш забрав з собою.