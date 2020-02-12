Відео минулої і нинішньої діяльності молодої людини розмістив на своїй сторінці в Facebook мер Києва Віталій Кличко.
“Поліція затримала молодого чоловіка і ще кількох його “сподвижників” оперативно. А я тоді сказав, що буду наполягати, щоб тих, у кого “чешуться” руки псувати міське майно, залучали до громадських робіт на користь міста”, – зазначив Кличко.
Хлопця притягнуто до громадських робіт на три тижні – мінімум по три години щодня. Він уже попрацював на Алеї художників, де відмивав написи з поручнів; згрібав листя в сквері на Контрактовій площі та прибирав сніг біля кінотеатру “Жовтень” і чистив схили біля пам’ятника Магдебурзького права.
“Я вважаю, що це буде хорошим уроком і для хлопця, і для інших потенційних вандалів. Тому що не можна псувати те, що створено для громади й гостей Києва!”, – додав мер.
Нагадаємо, що LED-підсвічування на Алеї художників в Києві пошкодили в ніч на 29 січня.
Вандал відірвав майже 50 метрів світлодіодної стрічки, частину якої його товариш забрав з собою.
- У вересні 2019 року в Києві відкрили нові сходинки від Андріївської церкви до Алеї художників і парку “Володимирська гірка”.