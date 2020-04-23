Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що, незважаючи на карантин, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу в столиці триває. Він також оприлюднив відео на підтвердження своїх слів.

Відповідну заяву Кличко зробив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи не вплине карантин на графік будівництва моста.

“Подільсько-Воскресенський мостовий перехід будують. Щоб облаштувати нові з’їзди на Верхній та Нижній Вали, розбирають старий вантовий міст. Роботи з демонтажу аварійної конструкції тривають уже кілька тижнів. Триває і будівництво заїзду на мостовий перехід з вулиці Верхній Вал. Фахівці збирають металоконструкції, що потім за допомогою супердомкартів поставлять на опори. Перекладають також інженерні мережі, облаштовують технологічні майданчики та проїзди”, – розповів Кличко.

За його словами, триває також будівництво насипу в районі Русанівських садів і будівництво моста над ними. Там вже бетонують встановлений прогін моста з боку Троєщини.

Кличко наголосив, що в травні дорожники почнуть асфальтування проїжджої частини Подільсько-Воскресенського моста.

“У травні дорожники розпочнуть асфальтування проїжджої частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу. А на початку літа розпочнуть встановлювати ванти на арочну конструкцію мосту. Далі повністю демонтують нижню частину тимчасових опор, і міст “стане” на своє місце”, – зазначив він.

Мер Києва додав, що відкрити автомобільне сполучення по мосту планується до кінця цього року.

“Ми робимо все, щоб до кінця цього року відкрити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. І розпочати будівництво нової гілки метро”, – заявив Кличко.

(На відео – з 10:14)

Він також показав відео, зняте під час перевірки будівництва об’єкту 22 квітня. У записі йдеться, що міст будують у три зміни. Графік будівництва поки що виконується. Будівельники не забувають про засоби індивідуального захисту під час карантину (вони працюють у захисних масках).

ДОВІДКА. Подільський мостовий перехід – комбінований мостовий перехід, який споруджується в Києві через річку Дніпро. На верхньому ярусі будуть смуги для руху автомобільного транспорту, на нижньому – Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену. Міст має з’єднати Поділ із лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Загальна протяжність мостового переходу – близько 7,5 км.

Траса Подільського мостового переходу була позначена на всіх генеральних планах розвитку Києва останніх сорока років. Згідно з генеральним планом розвитку Києва до 2020 року, передбачено подальший розвиток всіх видів міського пасажирського транспорту з урахуванням будівництва даного мостового переходу.