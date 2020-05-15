Мер Києва Віталій Кличко показав, як столичну підземку готують до виходу з карантину.

Відео опубліковано на його офіційному YouTube-каналі.

Під час сьогоднішнього брифінгу Кличко зазначив, що міська влада готова відкрити метро, як тільки уряд дозволить відновити його роботу.

“Що стосується метро. Ми готові будемо відновити його роботу, як тільки уряд дозволить це зробити. Поки метрополітен не перевозив пасажирів, в ньому тривали всі необхідні роботи з утримання інфраструктури – заміна рейок, шпал, ремонт ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання та інше”, – сказав він.

Кличко додав, що станції “Сирець” та “Лук’янівська” також облаштовують для маломобільних громадян.

Мер столиці також наголосив, що в метро регулярно дезінфікують платформи, поїзди, вестибюлі каси. При поновленні роботи метрополітену ці заходи посилять. Також біля кас зробили розмітку, щоб не було скупчень людей.