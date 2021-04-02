У Києві планують видати близько 400 тисяч спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті під час квітневого локдауну.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Він нагадав, що вже з понеділка, 5 квітня, в Києві буде суттєво посилений карантин через стрімке розповсюдження коронавірусу та збільшення смертності від нього.

Зокрема, столиця закриє всі школи і дитячі садочки. А увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.

Кличко також показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт. Він наголосив, що це “не проїзний квиток”, і за проїзд із такою перепусткою все одно потрібно буде сплачувати.

“Скористатися громадським транспортом із 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Наголошую, спецперепустка – це не проїзний квиток. За проїзд сплачувати потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи“, – заявив Кличко.

Він уточнив, що такі перепустки отримають у першу чергу працівники критичної інфраструктури міста.

Це: медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові.

“Усього таких перепусток буде, як і під час карантину минулого року, приблизно 400 тисяч”, – зазначив Кличко.

Він нагадав, що напередодні КМДА оприлюднила порядок отримання спецперепусток (з ним можна ознайомитися тут).

Крім того, Кличко поінформував, що влада Києва не зменшуватиме кількість рухомого складу наземного громадського транспорту.

“Ми не будемо зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів. Бо наше головне завдання – забезпечити пересування містом людей, від яких залежить життєдіяльність столиці”, – заявив мер.

За його словами, на маршрутах столиці зараз курсують 1130 одиниць наземного громадського транспорту. Вони працюють із наповненням 50% від технічної характеристики транспортного засобу.

Що стосується метрополітену, то він також працюватиме за звичайним графіком, але пропускатимуть туди лише за перепустками.

“Метрополітен у період обмежень теж працюватиме за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час, як і завжди. Кількість поїздів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками”, – пояснив Кличко.

(На відео – з 29:30)