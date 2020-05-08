Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв проїхати на автомобілі по мосту на Троєщину до кінця 2020 року.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

В ефірі шоу між головою фракції “Слуги народу” Давидом Арахамією і Віталієм Кличком розгорілася дискусія. Кличко заявив, що парламент шукає відмовки задля того, щоб не вводити електронну систему голосування.

“Є гарна приказка: “Той, хто хоче, завжди знайде можливість, хто не хоче, завжди знайде причину, чому у нього це не виходить”, — сказав Кличко.

У відповідь на це Арахамія запропонував Кличку поговорити про те, чому метро на Троєщину в Києві досі не запущено.

Клічно заявив, що до кінця року відкриє міст для автотранспорту в цьому напрямку.

“Якщо вже про метро на Троєщину … Повірте мені, 20 років міст будували, в цьому році я його відкрию”, — сказав він. “Після моста, який буде (автотранспортне сполучення), буде і метро”, — додав він.

Відкрити міст на Троєщину київський міський голова пообіцяв до Нового Року в костюмі Санта-Клауса, як в минулому році відкривав Шулявський.

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“Багато хто не вірив, що Шулявський міст поїде до Нового Року, так от в костюмі Санта-Клауса, як і в минулому році на Шулявському мосту, обіцяю Вам проїхати”, — заявив Кличко.