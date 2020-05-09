Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Міхеїл, прошу вас … От є Шулявський міст, є 5-ий цех, в якому продається секонд-хенд. Ми вже влітку повинні були повністю розв’язку запустити. З якихось незрозумілих причин Фонд держмайна не передає цей старий мотлох, на якому ростуть дерева. […] На державному рівні ми стукаємо-стукаємо-стукаємо. Я навіть погрожував, що я сяду на екскаватор і знесемо до чортової матері цей 5-й цех. Інфраструктура міста. Будь ласка, я знаю, що Саакашвілі може це зробити . Допоможіть Дніпру, допоможіть Києву, будемо вам дуже вдячні”, – сказав Кличко.

Саакашвілі в свою чергу зазначив, що “прекрасно знає, про що йде мова”, і нагадав, як сам сідав на трактор і зносив огорожі олігархів на пляжах Одеси.

При цьому він додав, що “зараз треба не стрілки один на одного переводити, а разом сідати і всі ці дірки затирати”.

(На відео з 59:30)