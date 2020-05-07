Про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами Кличка, Поворозника досі ніхто не викликав на допит: ні як свідка, ні як обвинуваченого.

“Я хочу звернутися до правоохоронних органів: надати інформацію щодо розслідування. Бо досі Миколу Поворозника не викликали на допит – ні в якості свідка, ні в якості звинувачуваного. Не надали поки і жодних підтверджень тієї інформації, що була оприлюднена в ЗМІ. Також офіційних повідомлень щодо справи правоохоронні органи досі не зробили. Я вимагаю офіційної інформації щодо нібито фактів, які були оприлюднені, або вибачень перед Поворозником”, – наголосив Кличко.

Він додав, що якщо заступник голови КМДА винен – то відповідатиме за законом, а якщо ні – то вся ця справа є спробою дискредитації столичної влади.

“У цій справі потрібно якнайшвидше розставити крапки над “і”. Винен – відповідатиме за законом! Не винен – для чого тоді хтось намагається дискредитувати міську владу?” – зазначив Кличко.

(На відео – з 10:10)

Раніше низка ЗМІ з посиланням “на джерела серед правоохоронців і в СБУ” написали, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник нібито через посередника вимагав хабар в 125 тисяч доларів (понад 3 мільйони гривень) від представника компанії-забудовника.

Сам Поворозник спростував, що брав або вимагав хабар. У коментарі #Буквам він розповів, що пов’язує скандал навколо нібито хабаря зі своєю професійною діяльністю і рейтингами міського голови Віталія Кличка.

“Зараз у мене є тільки припущення, що те, що мене б’ють, пов’язане з професійною діяльністю. Це просто атака на місто, на мене, на мера, у нас щось виходить. У нас виходить з карантином”, – відзначав він.