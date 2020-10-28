Мер Києва Віталій Кличко, у якого раніше підтвердили коронавірус COVID-19, розповів про своє самопочуття.

Про це він поінформував під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де політик перебуває на самоізоляції.

За словами Кличка, повторний тест на коронавірус знову виявився позитивним.

“Почуваюся добре, бадьоро. Весь час на телефоні, на зв’язку з міськими службами… Почуваюся нормально. На жаль, повторний тест у понеділок був позитивним. Я сподівався, і зараз сподіваюся, що наступні тести будуть, нарешті негативними”, – зазначив Кличко.

Мер столиці також перерахував симптоми, які у нього зараз спостерігаються.

“Можу сказати, що трохи сів голос, не відчуваю запахів. А так думаю, що моє спортивне минуле і міцна імунна система відбиваються від вірусу”, – розповів Кличко.

(На відео – з 1:30)