Про це він поінформував під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де політик перебуває на самоізоляції.
За словами Кличка, повторний тест на коронавірус знову виявився позитивним.
“Почуваюся добре, бадьоро. Весь час на телефоні, на зв’язку з міськими службами… Почуваюся нормально. На жаль, повторний тест у понеділок був позитивним. Я сподівався, і зараз сподіваюся, що наступні тести будуть, нарешті негативними”, – зазначив Кличко.
Мер столиці також перерахував симптоми, які у нього зараз спостерігаються.
“Можу сказати, що трохи сів голос, не відчуваю запахів. А так думаю, що моє спортивне минуле і міцна імунна система відбиваються від вірусу”, – розповів Кличко.
(На відео – з 1:30)
- 24 жовтня стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко заразився коронавірусом COVID-19: він отримав позитивний результат тесту.
- Віталій Кличко не голосував на місцевих виборах 25 жовтня, оскільки знаходиться на самоізоляції через COVID-19.