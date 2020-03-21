Оголошуючи про початок акції на підтримку Італії мер Києва Віталій Кличко потиснув руку співрозмовникові. Лікарі радять цього не робити в період пандемії COVID-19.

Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 20 березня, київський міський голова Віталій Кличко опублікував в своєму Telegram-каналі відео, присвячене акції на підтримку Італії — найбільш постраждалої від коронавірусу COVID-19 європейської країни. В рамках цієї акції протягом трьох найближчих днів будівлю столичної мерії буде підсвічено квітами італійського прапора.

На початку ролика показано, як Кличко, всупереч численним рекомендаціям медиків, потиснув руку співрозмовникові.

Як відомо, медики в зв’язку з пандемією COVID-19 наполегливо рекомендують уникати рукостискань і користуватися іншими способами привітати співрозмовника, які не передбачають тривалого торкання. Також лікарі радять мити руки настільки часто, наскільки це можливо.

В кінці ролика Кличко виправився та ініціював прощання жестом “кулак в кулак”. При такому жесті передається набагато менша кількість мікробів.