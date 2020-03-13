Про це Кличко закликав на своїй публічній сторінці в Facebook.
“Звертаюся до Міністерства інфраструктури і керівництва аеропорту “Бориспіль” закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавируса”, – пише він.
В той же час Кличко підкреслив, що до Києва досі прибувають рейси з Мілану.
“У цьому місті, як і у всій Італії, сьогодні дуже складна ситуація і поширюється епідемія коронавірусу”, – пояснив він.
Мер також додав, що міська влада робить все можливе, щоб не допустити поширення коронавірусу в Києві і країні.
“Припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як в Києві, так і в країні загалом”, – додав Кличко.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.