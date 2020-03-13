Мер Києва Віталій Кличко закликав владу припинити авіасполучення з країнами, де розвивається епідемія китайського коронавірусу.

Про це Кличко закликав на своїй публічній сторінці в Facebook.

“Звертаюся до Міністерства інфраструктури і керівництва аеропорту “Бориспіль” закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавируса”, – пише він.

В той же час Кличко підкреслив, що до Києва досі прибувають рейси з Мілану.

“У цьому місті, як і у всій Італії, сьогодні дуже складна ситуація і поширюється епідемія коронавірусу”, – пояснив він.

Мер також додав, що міська влада робить все можливе, щоб не допустити поширення коронавірусу в Києві і країні.

“Припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як в Києві, так і в країні загалом”, – додав Кличко.