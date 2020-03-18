Про це мер Києва заявив у своєму відеозверненні.

“Я закликаю киян: по можливості залишайтеся вдома, уникайте контактів. Це – ваша безпека і безпека оточуючих … Більшість підприємств перевели співробітників на роботу на віддаленому режимі або надали їм відпустки, але є і такі, які зобов’язують співробітників їздити на роботу, погрожуючи звільненням. Це – безвідповідально в ситуації обмежувальних заходів. Я звертаюся до Кабінету Міністрів зобов’язати керівників підприємств перевести співробітників на віддалену роботу”, – сказав Кличко.

Він зазначив, що зупинка київського метро, ​​хоч і не було рішенням Київради, але є заходом на випередження з метою не допустити подальше поширення коронавірусу.

“Насправді ми не знаємо, скільки серед нас інфікованих, поки не проявилися симптоми”, – додав Кличко.