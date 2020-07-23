Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“Одним з найважливіших питань сьогодні є безпека в місті. Ви бачите, що відбувається, особливо останніми днями, – і в країні, і в столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними. Підпали. Ситуацію в країні і в місті намагаються дестабілізувати, посіяти паніку серед людей. Цього не можна допустити! І я звертаюся до правоохоронних органів, зокрема, до СБУ та поліції, посилити заходи безпеки у столиці. Щоб кияни почувалися захищеними”, – сказав він.

За словами Кличка, це і патрулювання в місті, забезпечення правопорядку, більш ефективна робота із виявлення та упередження можливих загроз. А також – затримання та притягнення до відповідальності злочинців.