Про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

Кличко, зокрема, закликав представників релігійних конфесій не проводити заходів із великим скупченням людей.

“Скоро велике свято Великодня. І я, як мер столиці, дуже хвилююся, з якими наслідками воно відбудеться для жителів нашого міста. Як може вплинути на ситуацію з поширенням коронавірусу в Києві. Я закликаю представників усіх релігійних конфесій дотримуватися обмеження і не проводити заходів із великим скупченням людей. Зокрема, під час святкування Великодня”, – зазначив Кличко.

Мер уточнив, що зустрічався з представниками всіх конфесій і закликав їх поставитися відповідально до безпеки вірян, а також дотримуватись обмежень, які введені в місті та країні.

“Я розумію, що Великдень – велике і світле свято, якого всі чекають. Свято, коли йдуть до церкви. Коли збираються великим колом друзів, ходять у гості. Але зараз ми повинні дотримуватися обмежень. Для того, щоб зупинити поширення інфекції і швидше пом’якшити, а потім і скасувати ці обмеження. Я розумію, як зараз усім складно і як всі втомилися. Але треба витримати і пройти через цей виклик. Здоровими і без втрат”, – наголосив Кличко.

Він поінформував, що вже звернувся до представників усіх конфесій “по можливості проводити служби онлайн”, а також пояснювати людям, “чому коронавірус такий небезпечний”.

“Наше завдання – щоб кожен українець, кожен киянин був живий і здоровий. Тому ще раз закликаю всіх відсвяткувати це свято вдома, у вузькому колі рідних. Так буде безпечніше”, – підсумував Кличко.

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(На відео – з 5:10)