Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні вранці був в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні столиці. Чимало чуток поширюють — що нібито це VIP-лікарня для обраних. Поїхав особисто перевірити, що там відбувається”, – зазначив він.
Кличко нагадав, що на сьогодні Олександрівська лікарня є базовою, й усіх хворих або з підозрою на коронавірус відправляють туди.
“Якщо буде збільшуватися кількість хворих, їх лікуватимуть і в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях. Таких сьогодні в столиці сім, включаючи Олександрівську”, – розповів мер Києва.
А ще Віталій Кличко зняв репортаж про свою інспекцію лікарні.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що президент Володимир Зеленський обіцяв йому скасувати розпорядження про особливі умови лікування перших осіб держави на тлі спалаху коронавірусу.
- Раніше повідомлялося, що Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав столичним лікарням наказ про підготовку особливих умов лікування для VIP-пацієнтів. Інформацію про це оприлюднив журналістський проект Bihus.Info, посилаючись на текст відповідного указу.