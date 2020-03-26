Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні вранці був в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні столиці. Чимало чуток поширюють — що нібито це VIP-лікарня для обраних. Поїхав особисто перевірити, що там відбувається”, – зазначив він.

Кличко нагадав, що на сьогодні Олександрівська лікарня є базовою, й усіх хворих або з підозрою на коронавірус відправляють туди.

“Якщо буде збільшуватися кількість хворих, їх лікуватимуть і в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях. Таких сьогодні в столиці сім, включаючи Олександрівську”, – розповів мер Києва.

А ще Віталій Кличко зняв репортаж про свою інспекцію лікарні.

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