Мер Києва Віталій Кличко закликає Кабінет Міністрів України переглянути своє рішення про зняття заборони на роботу ломбардів і кредитних спілок.

Про це мер розповів у відеозверненні, опублікованому на його публічній сторінці в Facebook.

“Хочу звернутися до уряду з проханням переглянути рішення про дозвіл працювати ломбардам і кредитним спілкам”, – сказав Кличко.

Як повідомлялося, 2 квітня Кабінет Міністрів розширив перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності: вивів з-під заборони роботу всіх видів фінансових установ, в тому числі ломбардів та кредитних спілок, а також дозволив аптекам працювати цілодобово.

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Нагадаємо, 6 квітня розпочали діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Серед нововведень, заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності

Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.