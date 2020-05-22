Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Уряду з проханням дозволити відновити роботу громадського транспорту в столиці з 23 травня.

Про це він повідомив під час брифінгу.

Чиновник нагадав, що Кабмін ввів на території країни адаптивний карантин. Відповідно до такого рішення, кожна область/місто приймають рішення про перехід на наступний етап ослаблення карантину, з огляду на три вимоги МОЗ.

У ситуації з містом Київ виявилося, що столиця по одній з вимог не проходить, тому не може перейти до другого етапу пом’якшення.

Так, Кличко пояснив, що середньостатистична кількість хворих на коронавірус в столиці становить 15 випадків на 100 тисяч населення. Рекомендація МОЗ – 12 пацієнтів на 100 тисяч населення.

За двома іншими критеріями, кількості зроблених ПЛР-тестів на добу і заповненість лікарень на 50%, у МОЗ претензій до Києва немає.

З огляду на цей показник, Кличко звернувся до Кабміну з проханням все ж дозволити з 23 травня роботу наземного громадського транспорту, а з 25 травня – роботу метро.

Він зробив акцент на тому, що остаточне рішення буде прийнято після реакції уряду на його звернення.

Якщо реакція буде позитивною, то з суботи, 23 травня, в Києві запрацює наземний громадський транспорт і торгові приміщення площею до тисячі квадратних метрів. При цьому, не будуть відкривати спортивні та дитячі майданчики.

Кличко заявив, що метро слід відкрити з 25 березня, інакше в місті знову буде “транспортний колапс”.

“Оскільки завтра вихідний день, транспорт почне працювати з 12 дня. До 12 можна буде їздити за спецперепустками. Це і є адаптивний карантин”, – заявив мер Києва.