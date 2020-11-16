Про це він заявив під час брифінгу.

Кличко зазначив, що на селекторній нараді з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем він піднімав питання посилення контролю самоізоляції, щоб припинити поширення коронавірусу.

“Тому що, на жаль, система “Дій вдома” не працює, і у нас багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, школи і відвідують публічні місця. Контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу! І я вкотре закликаю всіх дотримуватися елементарних правил безпеки. І дотримуватися визначених регламентів роботи! Подобається нам це чи ні. Давайте будемо свідомими і обережними!” – наголосив мер.