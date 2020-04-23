У Києві навчальні заклади та самі учні повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Він нагадав, що карантин в Україні продовжили до 11 травня (відповідне рішення Уряд ухвалив вчора).

“Це означає, що ми маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно. Міністерство освіти вже надало роз’яснення для всіх закладів освіти. Ознайомитися з ними можна на сайті міністерства. Сьогодні всі столичні заклади освіти продовжують працювати в режимі дистанційного навчання, онлайн занять. Для цього є всі можливості. Нагадаю, що саме столиця першою впровадила і телеуроки, аби учні старших класів могли скласти ЗНО і підготуватися до вступу у вищі навчальні заклади”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що, згідно з наказом Міносвіти, оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, табелів навчання повинно бути завершено навчальними закладами не пізніше 15 червня.

Учням 1 – 8-х та 10-х класів, які планують змінити навчальні заклади, рекомендовано направити копії документів електронною поштою або у інший спосіб. А оригінал документа надати в вересні 2020 року.

“Щодо ЗНО. І міністерство, і місцева влада проводять консультації, аби розробити оптимальний алгоритм дій. Щоб вступна кампанія в вищі навчальні заклади України відбулася”, – наголосив Кличко.

(На відео – з 18:30)