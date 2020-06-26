Про це він розповів сьогодні під час брифінгу.
“Спільно з Київським міським центром зайнятості розроблена програма підтримки працівників малого та середнього бізнесу. А також – підприємців, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами. Це так звані ФОПи”, – сказав Кличко.
За його словами, щоб отримати допомогу, людям треба зробити кілька простих кроків. Протягом 90 днів із моменту зупинення чи скорочення діяльності звернутися до центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску. Далі – підготувати пакет необхідних документів.
Упродовж трьох робочих днів міський центр зайнятості перевіряє документи. І ухвалює рішення про надання допомоги.
“Допомога із часткового безробіття не оподатковується. І надається на період зупинення чи скорочення діяльності. Та ще протягом 30-ти днів після завершення карантину. Можливістю отримати допомогу із часткового безробіття вже скористалися сотні підприємців столиці. І це дозволило зберегти робочі місця майже 7,5 тисячам працівників”, – наголосив Кличко.
- Раніше в Торгово-промисловій палаті повідомили, що за час карантину кількість безробітних в Україні збільшилася вже більш ніж на мільйон. Зазначалося, що в першу чергу втратили роботу люди, які були зайняті в сферах, діяльність яких була припинена через карантин. Водночас в Мінекономіки поінформували, що з початку карантину кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася майже на 90 тисяч.
- У МВС повідомили, що роботодавцям, які незаконно звільняють працівників під час карантину через COVID-19, загрожують штрафи на суму до 51 тисячі гривень.
- В Україні на період карантину на 350 гривень підвищили мінімальну допомогу з безробіття: з 650 до 1000 гривень.