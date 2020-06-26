Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про те, як киянам, які втратили роботу під час карантину, отримати допомогу.

Про це він розповів сьогодні під час брифінгу.

“Спільно з Київським міським центром зайнятості розроблена програма підтримки працівників малого та середнього бізнесу. А також – підприємців, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами. Це так звані ФОПи”, – сказав Кличко.

За його словами, щоб отримати допомогу, людям треба зробити кілька простих кроків. Протягом 90 днів із моменту зупинення чи скорочення діяльності звернутися до центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску. Далі – підготувати пакет необхідних документів.

Упродовж трьох робочих днів міський центр зайнятості перевіряє документи. І ухвалює рішення про надання допомоги.

“Допомога із часткового безробіття не оподатковується. І надається на період зупинення чи скорочення діяльності. Та ще протягом 30-ти днів після завершення карантину. Можливістю отримати допомогу із часткового безробіття вже скористалися сотні підприємців столиці. І це дозволило зберегти робочі місця майже 7,5 тисячам працівників”, – наголосив Кличко.