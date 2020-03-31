Жителів столиці, які влаштовуватимуть масові зібрання в парках або інших зонах відпочинку під час карантину (зокрема пікніки), будуть штрафувати.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, порушникам загрожуватиме штраф в розмірі від 1700 до 3400 гривень.

“Я переконаний: якщо люди не розуміють слів або пояснень – вони повинні за це платити! Поки що на тих, хто влаштовує масові гуляння в парках і зонах відпочинку, повинна складати протоколи поліція. Зараз вже підключаються комунальні служби – працівники благоустрою, муніципальна варта та інші служби. Вони складатимуть протоколи і виписуватимуть штрафи від 1700 до 3400 гривень за порушення правил благоустрою тими, до кого не дійшло, що в місті введені обмеження”, – наголосив Кличко.

Він також нагадав, яка відповідальність загрожує за порушення режиму карантину, самоізоляції чи обсервації в умовах спалаху коронавірусу:

• перше порушення – штраф у 17 тисяч гривень;

• друге – штраф у 34 тисячі гривень;

• третє порушення – кримінальна відповідальність (за словами Кличка, це “для тих, хто зовсім не розуміє і порушує правила втретє”).

“Кияни мають також долучитися і надавати інформацію про відомі їм випадки захворювань або людей, які контактували з потенційно хворими. Це непроста робота. Але тільки об’єднавши зусилля, ми зможемо локалізувати і зупинити поширення вірусу”, – зазначив Кличко.

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(На відео – з 6:10 та 11:27)