Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, порушникам загрожуватиме штраф в розмірі від 1700 до 3400 гривень.
“Я переконаний: якщо люди не розуміють слів або пояснень – вони повинні за це платити! Поки що на тих, хто влаштовує масові гуляння в парках і зонах відпочинку, повинна складати протоколи поліція. Зараз вже підключаються комунальні служби – працівники благоустрою, муніципальна варта та інші служби. Вони складатимуть протоколи і виписуватимуть штрафи від 1700 до 3400 гривень за порушення правил благоустрою тими, до кого не дійшло, що в місті введені обмеження”, – наголосив Кличко.
Він також нагадав, яка відповідальність загрожує за порушення режиму карантину, самоізоляції чи обсервації в умовах спалаху коронавірусу:
• перше порушення – штраф у 17 тисяч гривень;
• друге – штраф у 34 тисячі гривень;
• третє порушення – кримінальна відповідальність (за словами Кличка, це “для тих, хто зовсім не розуміє і порушує правила втретє”).
“Кияни мають також долучитися і надавати інформацію про відомі їм випадки захворювань або людей, які контактували з потенційно хворими. Це непроста робота. Але тільки об’єднавши зусилля, ми зможемо локалізувати і зупинити поширення вірусу”, – зазначив Кличко.
(На відео – з 6:10 та 11:27)
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.
- Представник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявляв, що за ходіння українців вулицями без медичних масок, а також за приготування шашликів на природі – немає підстав для штрафу.