Мер Києва Віталій Кличко розповів, що використані маски і рукавички не можна просто так викидати на вулицю.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

Кличко уточнив, що в столиці всі медичні відходи знищують за правилами, які прописані в наказі Міністерства охорони здоров’я. Їх сортують у спеціальні ємності і спалюють з дотриманням усіх норм.

Що стосується одноразових масок і рукавичок, то їх потрібно складати в окремі пакети і викидати тільки в сміттєві баки.

“Що стосується одноразових масок і рукавичок, якими користуються жителі міста. Називати їх медичними відходами не можна. Але і викидати просто так, на вулицю – теж не можна. Тому що це, перш за все, завдає шкоди екології. Використані медичні маски і рукавички потрібно складати в окремий пакет і викидати його тільки в сміттєві баки. Далі, при сортуванні, ці пакети відбирають для подальшого спалювання”, – розповів Кличко.

За словами мера Києва, відходи спалюють у печі при температурі 800-1000 градусів. Шлаки видаляють, а дим перед викидом очищають до встановленої норми.

“Хочу наголосити, що таким чином утилізують маски, наприклад, у Китаї, як нам повідомляли місцеві фахівці”, – додав Кличко.

(На відео – з 7:50)