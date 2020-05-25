У Києві поки не будуть відновлювати роботу дитячих секцій і таборів: говорити про це ще рано.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Говорити про роботу дитячих секцій та дитячих таборів поки зарано. Наразі готуються до прийому дітей столичні садочки. Школи організовують роботу для прийому документів та проведення ЗНО для випускників”, – зазначив він.

Кличко уточнив, що в подальшому планується відкрити дитячі табори в школах, але це – “перспектива липня”.

“Після відкриття дитячих садків наступним етапом плануємо роботу дитячих таборів у школах. Але це – перспектива липня, не раніше. Щодо дитячих секцій – відновлення їх роботи заплановане на вересень”, – розповів Кличко.

Що стосується роботи дитячих розважальних зон в торгово-розважальних закладах, то вони поки не працюватимуть.

(На відео – з 13:50)